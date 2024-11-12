Süper Lig'de zirveye Galatasaray damgası!

Galatasaray için müthiş bir periyot geride kaldı. Sarı- Kırmızılı ekip, hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam ediyor. Avrupa'da 3. sırada yer alan ve bitime 4 hafta kala ilk 8 için büyük avantaj yakalayan Galatasaray, Süper Lig'de de rakipleriyle arayı yavaş yavaş açmaya başladı.
Ligde henüz 11. hafta olmasına rağmen en yakın takipçilerinin önünde zirvedeki yerini sağlamlaştıran Aslan, Fenerbahçe'ye 5, Samsunspor'a 6, Eyüpspor'a 9, Beşiktaş'a da 10 puan fark atarak tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı. Üstelik Cim Bom, ligin ikinci yarısında Fener'i evinde konuk edecek ve farkı daha da açma şansına sahip olacak.
SAMSUN MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ
Diğer taraftan liglere Milli maçlar nedeniyle ara verilmesi de Galatasaray'ın işine yarayacak. Son dönemdeki Avrupa - lig rotasyonu Aslan'ın yıldızlarını bir hayli yormuştu. Özellikle son Tottenham maçı dönüşü Samsunspor'a karşı verilen mücadelede Sarı-Kırmızılı oyuncuların özellikle ikinci devrede oyundan düşmeleri gözden kaçmadı. Bu ara, Galatasaray'daki fiziksel toparlanmanın yeniden gerçekleşmesi adına büyük bir avantaj teşkil ediyor.
ICARDI DIŞINDA EKSİKSİZ GEÇMEK İSTİYOR
Son periyotta Galatasaray cephesini en çok üzen konu hiç şüphesiz Mauro Icardi'nin sakatlığıydı. Arjantinli yıldız ameliyat olmak için ödemin geçmesini bekliyor. Sezonu kapatan tecrübeli futbolcu dışında Cim Bom'da başka eksik bulunmuyor. Sakatlığını atlatan ve Samsunspor maçına ilk 11'de başlayan Jakobs da, bu arada eski formuna kavuşma şansı bulacak. Milli maçlarda herhangi bir sürpriz sakatlık yaşanmazsa Aslan aralık ayı periyoduna tam kadroya yakın başlayacak gibi görünüyor.
ENLERİN TAKIMI
Süper Lig'e milli araya zirvede önemli bir avantajla girmeyi başaran Galatasaray, birçok istatistikte de zirveye oturmuş durumda.
- Ligin en çok gol atan takımı: 32 gol
- Ligin en az gol yiyen üçüncü takımı: 11 gol
- Penaltısız en yüksek gol beklentisine sahip takım: 20.5
- En yüksek gol beklentisine sahip ikinci takım: 22.1
- Rakip ceza sahasında en çok topla buluşan takım: 30.8
- Bitiricilik yüzdesi en yüksek takım: 16.8
- En çok büyük şans yaratan takım: 70
- Maç başına toplam şutta lider: 17.3
- Maç başı isabetli şutta lider: 6.8
Ligde henüz 11. hafta olmasına rağmen en yakın takipçilerinin önünde zirvedeki yerini sağlamlaştıran Aslan, Fenerbahçe'ye 5, Samsunspor'a 6, Eyüpspor'a 9, Beşiktaş'a da 10 puan fark atarak tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı. Üstelik Cim Bom, ligin ikinci yarısında Fener'i evinde konuk edecek ve farkı daha da açma şansına sahip olacak.
SAMSUN MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ
Diğer taraftan liglere Milli maçlar nedeniyle ara verilmesi de Galatasaray'ın işine yarayacak. Son dönemdeki Avrupa - lig rotasyonu Aslan'ın yıldızlarını bir hayli yormuştu. Özellikle son Tottenham maçı dönüşü Samsunspor'a karşı verilen mücadelede Sarı-Kırmızılı oyuncuların özellikle ikinci devrede oyundan düşmeleri gözden kaçmadı. Bu ara, Galatasaray'daki fiziksel toparlanmanın yeniden gerçekleşmesi adına büyük bir avantaj teşkil ediyor.
ICARDI DIŞINDA EKSİKSİZ GEÇMEK İSTİYOR
Son periyotta Galatasaray cephesini en çok üzen konu hiç şüphesiz Mauro Icardi'nin sakatlığıydı. Arjantinli yıldız ameliyat olmak için ödemin geçmesini bekliyor. Sezonu kapatan tecrübeli futbolcu dışında Cim Bom'da başka eksik bulunmuyor. Sakatlığını atlatan ve Samsunspor maçına ilk 11'de başlayan Jakobs da, bu arada eski formuna kavuşma şansı bulacak. Milli maçlarda herhangi bir sürpriz sakatlık yaşanmazsa Aslan aralık ayı periyoduna tam kadroya yakın başlayacak gibi görünüyor.
ENLERİN TAKIMI
Süper Lig'e milli araya zirvede önemli bir avantajla girmeyi başaran Galatasaray, birçok istatistikte de zirveye oturmuş durumda.
- Ligin en çok gol atan takımı: 32 gol
- Ligin en az gol yiyen üçüncü takımı: 11 gol
- Penaltısız en yüksek gol beklentisine sahip takım: 20.5
- En yüksek gol beklentisine sahip ikinci takım: 22.1
- Rakip ceza sahasında en çok topla buluşan takım: 30.8
- Bitiricilik yüzdesi en yüksek takım: 16.8
- En çok büyük şans yaratan takım: 70
- Maç başına toplam şutta lider: 17.3
- Maç başı isabetli şutta lider: 6.8