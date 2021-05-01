Süper Lig'de yer alan İstanbul kulüplerinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Süper Lig'de mücadele eden İstanbul kulüpleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de yer alan İstanbul kulüplerinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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01 Mayıs 2021 15:38
Süper Lig'de mücadele eden İstanbul kulüpleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "118 yıllık şan ve şeref dolu mazimizde her daim halkın takımı olmakla övündük. Tarihimizin her anında emeğe ve alın terine saygılı olduk. Tüm emekçilerin ve halkımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ise "Ülkemiz için değer üreten tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!" paylaşımında bulundu.

Galatasaray da "Emeğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, alın teriyle hayatını kazanan tüm yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek dileriz." mesajına yer verdi.

Kutlama mesajını sosyal medya hesabından duyuran Kasımpaşa, "Başta sağlık emekçileri olmak üzere emek ve alın teriyle, çalışmalarına değer katan emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun." ifadesini kullanırken, Medipol Başakşehir, "#1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun." şeklinde paylaşım yaptı.

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