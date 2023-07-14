Süper Lig'de yeni sezon formaları sahaları renklendirecek

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu öncesinde takımların forma kreasyonları da belli olmaya başladı.Kulüplerin farklı detaylara yer verdiği koleksiyonlar, yeni sezonda sahaları renklendirecek.İç saha, deplasman ve alternatif formalarını tanıtan birçok Süper Lig ekibi, yeni sezon ürünlerinin fiyatlarını da belirledi.Son şampiyon Galatasaray'ın orijinal maç forması, 3699 lira 90 kuruşluk fiyatıyla, ligdeki takımlar içindeki en pahalı forma oldu. Sarı-kırmızılı ekibin taraftar formaları ise 1499 lira 90 kuruş bedelle satışa çıkarıldı.İç saha maçlarında parçalı formayı giyeceğini açıklayan Galatasaray, deplasman için de beyaz rengi tercih etti.Kulübün "Zafer Kükreyişi" başlığıyla yayımladığı tanıtım videosunda Dries Mertens, Fernando Muslera, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira yer aldı.Yeni koleksiyonunu internet sitesinden tanıtan Beşiktaş, iç saha tercihini beyaz-gri parçalı formadan yana kullandı. Kulüp, yaptığı açıklamada 120 yıllık süreçte elde edilen başarılara istinaden beyaz üzerine gümüş detayın kullanıldığını belirtti.Deplasman maçlarında siyah forma giyeceğini duyuran ve tasarımda kulübün sembolü olan kartal kanadı detayına yer veren siyah-beyazlılar, "Beşiktaşımızı nerede olursa olsun yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ithafen hazırlanan deplasman forması, kartalın cesaretini göğsünde taşıyor" ifadeleriyle takıma gönül verenleri de unutmadı.Alternatif forma olarak bu sezon kırmızı rengi tercih eden Beşiktaş, Cumhuriyetin 100. yılında Türk bayrağı rengini kullandı. Kulüp yeni sezon formalarını 1425 liradan satışa sundu.Statta düzenlediği lansmanla formalarını görücüye çıkaran Fenerbahçe, iç saha maçları için klasikleşmiş çubuklu formasını tercih etti.Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunda giyeceği iç saha formasının kollarını ise beyaz renkli yaparak, 90'larda giydiği çubukluyu hatırlattı.Kulüp, deplasman forması olarak sarı ve lacivert formayı tercih etti. Mağazalarda satışa sunulan formaların fiyatı 1425 lira olarak belirlendi.Dünyanın farklı yerlerindeki Trabzonspor taraftarlarına vurgu yaparak "Hasret" temalı videoyla yeni sezon formalarını tanıtan bordo-mavili kulüp, bu sezon için 4 farklı tasarım tercih etti.İç saha karşılaşmalarında parçalı ve çubuklu formayı giyeceğini açıklayan Trabzonspor, deplasman mücadelelerinde sırtına geçireceği bordo formaya ise Trabzon'a özgü horon görselini işledi. Kulüp, dış saha maçlarında giyeceği alternatif tercihini ise beyaz renkten yana kullandı. Trabzonspor formaları 961 liradan satışa çıktı.Ligin bir diğer takımı Fatih Karagümrük ise bu sezon iç sahada giyeceği formayı mart ayında duyurmuştu.6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin vurduğu bölgenin haritasını formanın göğüs kısmına işleyen kırmızı-siyahlı kulüp, satıştan elde edeceği geliri bölgedeki ihtiyaç sahiplerine bağışlayacak. Fatih Karagümrük, "Birlik" ismini verdiği formasını 699 lira 90 kuruştan satıyor.Ligin yeni ekibi Yılport Samsunspor bu sezon giyeceği formalardan birini duyurdu. Geçmiş yıllardaki tasarımını önümüzdeki sezon sahaya yansıtacak Karadeniz ekibi, yakın geçmişi hatırlatan formayla sahada yer alacak. Kulüp, retro temalı formaları 555 liradan satışa çıkardı.2023-2024 sezonunda giyeceği formaları tanıtan Sivasspor, klasik çubuklu formanın yanı sıra kırmızı ve kırmızı şeritli beyaz formayı tercih etti. Kulüp, formaların fiyatını 558 lira olarak belirledi.MKE Ankaragücü yeni sezon formalarını farklı isimlerle satışa sundu. Lacivert yakalı sarı formaya "Islak" ismini veren kulüp, siyah formayı ise "Kurtuluş" olarak nitelendirdi. Başkent ekibi klasik formasını ise "Efsane Dalton Forma" ismiyle satışa sundu. Formaların fiyatı 749 lira.Yeni sezon öncesinde dikkat çeken tasarımlardan birisi de Kayserispor'un Erciyes temalı forması oldu. Son dönemde Erciyes Dağı'nı formalarına işleyen sarı-kırmızılı kulüp, bu sezon lacivert ve turkuaz renklerin yer aldığı "Erciyes Esintisi" formasını taraftarlarının beğenisine sundu. Kayseri ekibinin diğer tercihleri ise çubuklu ve beyaz forma oldu.Kayserispor çubuklu formayı 699 liradan, beyaz formayı ise 799 liradan satışa çıkardı. Erciyes temalı forma ise 1966 liradan satışa sunuldu.Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor yeni sezonda giyeceği 3 formayı da 500 liradan satışa çıkarıldı.Yeşil-mavi çubuklu formanın yanı sıra lacivert ve Karadeniz dalgalarının detayının işlendiği beyaz forma tasarlayan Çaykur Rizespor, kulübün sembolü olan atmaca kuşunun yer aldığı 4. formasıyla önümüzdeki sezon sahada yer alacak.