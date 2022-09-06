Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 5. hafta sonrasında şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.Risk Yönetim Kurulu şampiyonluğun yeni oranlarını açıkladı.Evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup eden, yine şampiyonluğunolarak açıklandı. Sarı-Lacivertlilerin oranıkaldı.Ligde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti ancak oranıGaziantep FK'yi 10 kişi kalmasına karşın evinde 2-1 mağlup edenoranı isee dördüncü favori olarak gösterildi.