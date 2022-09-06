Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de yeni hafta öncesinde şampiyonluk oranları revize edildi.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları
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06 Eylül 2022 14:09
Süper Lig'de 5. hafta sonrasında şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı. iddaa Risk Yönetim Kurulu şampiyonluğun yeni oranlarını açıkladı.

Evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, yine şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olarak açıklandı. Sarı-Lacivertlilerin oranı 3.25 olarak sabit kaldı.

Ligde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve oranı 4.20'den 4.00'e çekildi.

Trabzonspor, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti ancak oranı 3.90'dan 4.00'e yükseltildi.

Gaziantep FK'yi 10 kişi kalmasına karşın evinde 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın oranı ise 4.50'den 4.10'a çekildi ve dördüncü favori olarak gösterildi.





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