Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 5. hafta sonrasında şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı. iddaa Risk Yönetim Kurulu şampiyonluğun yeni oranlarını açıkladı.
Evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, yine şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olarak açıklandı. Sarı-Lacivertlilerin oranı 3.25 olarak sabit kaldı.
Ligde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve oranı 4.20'den 4.00'e çekildi.
Trabzonspor, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti ancak oranı 3.90'dan 4.00'e yükseltildi.
Gaziantep FK'yi 10 kişi kalmasına karşın evinde 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın oranı ise 4.50'den 4.10'a çekildi ve dördüncü favori olarak gösterildi.
Evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, yine şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olarak açıklandı. Sarı-Lacivertlilerin oranı 3.25 olarak sabit kaldı.
Ligde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve oranı 4.20'den 4.00'e çekildi.
Trabzonspor, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti ancak oranı 3.90'dan 4.00'e yükseltildi.
Gaziantep FK'yi 10 kişi kalmasına karşın evinde 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın oranı ise 4.50'den 4.10'a çekildi ve dördüncü favori olarak gösterildi.
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