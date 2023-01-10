Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 18. hafta bitti, yeni şampiyonluk oranları açıklandı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları
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10 Ocak 2023 10:04
Süper Lig'de 18. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranlarında değiişiklik yaşandı.

Sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 1.65'ten, 1.85'e yükseldi.

Galatasaray'ın derbi galibiyetinin ardından sarı-kırmızılıların 2.65 olan oranı, 2.10 olarak güncellendi.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa galibiyeti sonrası siyah-beyazlıların 8.00 olan oranı, 7.50 olarak revize edildi.

Trabzonspor'un 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyeti sonrası 10.00 olan oranı, 15.00 olarak değiştirildi.

Öte yandan Başakşehir'e 11.50, Adana Demirspor'a ise 40.00 oran açıklandı.

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