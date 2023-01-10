Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 18. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranlarında değiişiklik yaşandı.
Sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 1.65'ten, 1.85'e yükseldi.
Galatasaray'ın derbi galibiyetinin ardından sarı-kırmızılıların 2.65 olan oranı, 2.10 olarak güncellendi.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa galibiyeti sonrası siyah-beyazlıların 8.00 olan oranı, 7.50 olarak revize edildi.
Trabzonspor'un 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyeti sonrası 10.00 olan oranı, 15.00 olarak değiştirildi.
Öte yandan Başakşehir'e 11.50, Adana Demirspor'a ise 40.00 oran açıklandı.
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Sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 1.65'ten, 1.85'e yükseldi.
Galatasaray'ın derbi galibiyetinin ardından sarı-kırmızılıların 2.65 olan oranı, 2.10 olarak güncellendi.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa galibiyeti sonrası siyah-beyazlıların 8.00 olan oranı, 7.50 olarak revize edildi.
Trabzonspor'un 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyeti sonrası 10.00 olan oranı, 15.00 olarak değiştirildi.
Öte yandan Başakşehir'e 11.50, Adana Demirspor'a ise 40.00 oran açıklandı.
İDDAA'DA ÖZEL ETKİNLİKLERE OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
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