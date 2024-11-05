Süper Lig'de yabancı hakem için düğmeye basıldı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından her iki kulübün temsilcileri de isyan etti. Bu isyan da Türk futbol kamuoyunun alışık olmadığı bir tarzda dile getirildi.
MAÇ SONU OLAY SÖZLER
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın "Planlı şekilde gelmiş şerefsiz!", Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın "Trabzonspor'un golü verilmedi", teknik direktör Jose Mourinho'nun "Bilsem gelmezdim" sözleri, kamuoyunda deprem etkisine yol açtı.
ARDA KARDEŞLER İLE BAŞLADI
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından tecrübeli hakem Arda Kardeşler'in yönetimine Beşiktaş'ın isyan edip, siyah-beyazlıların Kardeşler'in kellesini istemesinin ardından yaşanan bu gelişmeler tahammül sınırlarını aştı.
YABANCI VAR GÖRÜŞÜ
Hakem krizine çözüm olarak da "Yabancı" Video Yardımcı Hakem (VAR) ortak görüşünde birleşildi. Genç hakeme tecrübeli VAR formülü ise böylece başlamadan çöpe gitti.
MANDACILIK SAYILMAZ
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, katıldığı bir program sırasında tecrübeli hakemlerin "Kaşar" ve "Papaz" diye tanımlanmalarının kendisini incittiğini dile getirmişti. Ancak hakem krizine çözüm olarak tecrübeli Türk VAR yerine, yabancı VAR formülü bulundu. Yabancı hakemi "Mandacılık" olarak gören TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yabancı VAR'a sıcak bakıyor.
TAHAMMÜL KALMADI
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da yeşil ışık yakması üzerine Süper Lig maçlarına yabancı VAR görevlendirilmesi için çalışmalara başlandı. Milli aradan sonra çalışmaların belirli bir noktaya gelmesi bekleniyor. Türk futbolu, Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarında yaşanan hakem skandallarının ardından gelecek ay oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yeni bir hakem skandalını kaldıracak durumda kesinlikle değil.
MAÇ SONU OLAY SÖZLER
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın "Planlı şekilde gelmiş şerefsiz!", Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın "Trabzonspor'un golü verilmedi", teknik direktör Jose Mourinho'nun "Bilsem gelmezdim" sözleri, kamuoyunda deprem etkisine yol açtı.
ARDA KARDEŞLER İLE BAŞLADI
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından tecrübeli hakem Arda Kardeşler'in yönetimine Beşiktaş'ın isyan edip, siyah-beyazlıların Kardeşler'in kellesini istemesinin ardından yaşanan bu gelişmeler tahammül sınırlarını aştı.
YABANCI VAR GÖRÜŞÜ
Hakem krizine çözüm olarak da "Yabancı" Video Yardımcı Hakem (VAR) ortak görüşünde birleşildi. Genç hakeme tecrübeli VAR formülü ise böylece başlamadan çöpe gitti.
MANDACILIK SAYILMAZ
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, katıldığı bir program sırasında tecrübeli hakemlerin "Kaşar" ve "Papaz" diye tanımlanmalarının kendisini incittiğini dile getirmişti. Ancak hakem krizine çözüm olarak tecrübeli Türk VAR yerine, yabancı VAR formülü bulundu. Yabancı hakemi "Mandacılık" olarak gören TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yabancı VAR'a sıcak bakıyor.
TAHAMMÜL KALMADI
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da yeşil ışık yakması üzerine Süper Lig maçlarına yabancı VAR görevlendirilmesi için çalışmalara başlandı. Milli aradan sonra çalışmaların belirli bir noktaya gelmesi bekleniyor. Türk futbolu, Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarında yaşanan hakem skandallarının ardından gelecek ay oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yeni bir hakem skandalını kaldıracak durumda kesinlikle değil.