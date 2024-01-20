Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Tekke'nin ekibi Corendon Alanyaspor ile İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.



Kırbıyık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1 kazanırken maçın ilk golünü 51. dakikada konuk ekip Rizespor adına Dal Varesanovic kaydetti.



Ev sahibi Alanyaspor'un gollerini ise 69. dakikada Efecan Karaca ve 90+1'de Pione Sisto kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Alanyaspor 25 puana ulaşırken, Çaykur Rizespor puanını 32 puanda kalmış oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda Hatayspor'a konuk olurken, Rizespor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.



9 DAKİKALIK VAR İNCELEMESİ



Maçın 69. dakikasında Efecan Karaca'nın attığı gol, olası ofsayt şüphesi nedeniyle ekranda VAR Hakemi Bülent Birincioğlu tarafından yaklaşık 9 dakika incelendi.



Orta hakem Ali Şansalan, bu dakikada iki takımın teknik direktörü Fatih Tekke ve İlhan Palut'a da açıklama yaptı.



VAR'dan karar gelmeyince orta hakem Ali Şansalan pozisyonu izledi ve Alanyaspor'un golünü verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR



27. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Rizespor savunması topu uzaklaştırmak istedi. Bu sırada rakip ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



30. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in ortaladığı top, Cordova'nın vuruşunda Çaykur Rizespor savunmasından sekti. Topu önünde bulan Novais'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.



51.dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Hojer, topu yerden ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Varesanovic'in şutu filelerle buluştu: 0-1



59. dakikada Rizespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Zeqiri, rakip ceza sahası dışına pası gönderdi. Topla buluşan Shelvey'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.



69. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Balkovec'in sağ kanattan kullandığı kornerde Leroy Fer'in kafa vuruşunda topu kaleci Gökhan Akkan çıkardı. Rakip alanda oluşan karambolde son olarak Efecan Karaca topa dokunarak ağlara gönderdi. Yaklaşık 10 dakikalık VAR incelemesi ve hakem Ali Şansalan'ın da incelemesinin ardından gol kararı verildi: 1-1



85. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Novais'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.



90+1. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta rakip oyuncudan seken topu önünde bulan Sisto, ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şut üst direğe de çarparak filelerle buluştu: 2-1



Stat: Alanya Oba Stadı



Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Leroy Fer, Novais (Dk. 90+10 Fatih Aksoy), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 90+5 Furkan Bayır), Yusuf Özdemir (Dk. 64 Janvier), Cordova (Dk. 64 Sisto)



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Mithat Pala (Dk. 90+4 Faye), Benhur Keser (Dk. 67 Gustavo), Varesanovic (Dk. 86 Pinchi), Zeqiri (Dk. 90+4 Minchev), Gaich



Goller: Dk. 51 Varesanovic (Çaykur Rizespor), Dk. 69 Efecan Karaca, Dk.90+1 Sisto (Corendon Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 14 Novais, Dk. 80 Aliti, Dk. 89 Leroy Fer, Dk. 90+1 Balkovec (Corendon Alanyaspor)



