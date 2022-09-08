Süper Lig'de transferin bittiği gün ve saat

Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman sona ereceğine ilişkin açıklama yapıldı. Yaz aylarında başlayıp sezonun 6. haftasına kadar süren transfer döneminin sona ereceği tarih belli oldu. Bu sezon da her sezon olduğu gibi flaş isimlerin yolu Türkiye'ye düştü.

08 Eylül 2022 11:23
Süper Lig'de transferin bittiği gün ve saat
Transfer dönemi biteceği günü merak eden taraftarlar ilgi duyulan günlerin ne zaman biteceğini merak ediyor. Süper Lig'de bu sezonun şampiyonluk adaylarının yapacağı son dakika transferler hangi gün saat kaça kadar sürecek? Taraftarların en çok merak ettiği transfer döneminin biteceği gün ve saat nedir?
Transfer sezonu dönemi TFF'nin yaptığı açıklamaya göre 8 Eylül 2022 Perşembe günü 23:59'da sona erecek.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada transferin Avrupa'daki transfer döneminden 1 hafta daha uzun tutulacağı açıklanmıştı. İşte TFF'nin transfer dönemi açıklaması:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi."

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN AÇILACAK?

Transfer sezonu bitiş tarihi olarak verilen 8 Eylül tarihi Perşembe gününe denk geliyor. 2022 yılı içerisinde 8 Eylül gününde transfer sezonu resmen sona erecek ve Ocak ayına kadar sürecek.


Süper Lig'de devre arası kış transfer dönemi ise 12 Ocak tarihinde başlayacak ve 8 Şubat'ta bitecektir.

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