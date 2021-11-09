Süper Lig'de Trabzonspor'un haftası!

"ENLERİN TAKIMI"

SEÇİM ZAMANI

KÖTÜ HABER GELDİ

Süper Lig'in 12. haftası âdeta Trabzonspor'un haftası oldu. Abdullah Avcı ile ikinci sezonunda da Beşiktaş'ı İstanbul'da devirmeyi başaran bordo mavililer bu zaferin coşkusunu yaşarken puan sıralamasında altında bulunan rakiplerinin puan kaybetmesiyle daha da keyiflendi. Trabzonspor ile birlikte Konyaspor'un üç puanla kapattığı haftada Hatay, Alanya ve Beşiktaş yenilgi yaşarken Galatasaray ve Fenerbahçe bir puanla yetindi. Bir başka deyişle bordo mavili takım haftayı 3 değil, 16 puanla kapatmış oldu.Şampiyonluğa koşar adım giden Karadeniz ekibi henüz 12 haftası geride kalan ligde Hatayspor ve Konyaspor'a 7, Galatasaray ile Alanyaspor'a 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ise 10 puan fark attı. Abdullah Avcı'nın takımı ligin ilk 12 haftasında birçok 'en'lere imza attı. Üst üste beşinci galibiyetini alan Trabzonspor, toplam 9 galibiyet ve 24 golle bu alanlarda liderliği kimseye bırakmazken geçtiğimiz sezon dâhil ligde peş peşe 24, deplasmanda da 24 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor…Trabzonspor Kulübü, 4-5 Aralık 2021 tarihinde seçimli genel kurul yapılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada seçimli olağan genel kurulun 25-26 Kasım'da düzenleneceği, çoğunluk sağlanamaması hâlinde seçimin 4-5 Aralık'ta yapılacağı belirtildi.Trabzonspor'un Beşiktaş ile karşılaştığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Bakasetas, Yunanistan Millî Takım kampında MR'a girdi. Diz iç yan bağlarında ödem tespit edilen Bakasetas'ın en az üç dört hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Aynı maçta sakatlanan Hüseyin Türkmen'in ise millî ara sonrası sahalara dönebileceği belirtildi.