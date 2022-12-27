Süper Lig'de 'tarihi' galibiyet!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor, 2-1'lik skorla kazandı.



Ankaragücü, 2. dakikada Ghayas Zahid'in golüyle öne geçti. Ümraniyespor, 9. dakikada Bel Durel Avounou'nun golüyle eşitliği sağladı.



1-1 biten ilk yarının ardından Ümraniyespor, Bel Durel Avounou'nun 55. dakikadaki golüyle geriden gelip öne geçti.



Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için Galatasaray maçında forma giyemeyecek.



Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini alan Ümraniyespor, son 4 maçta 2. kez kazandı ve puanını 10'a yükseltti. MKE Ankaragücü ise Süper Lig'de 5 maç sonra yenildi ve 16 puanda kaldı.



Ankaragücü, 4 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak. Ümraniyespor ise 3 Ocak'ta Hatayspor'u ağırlayacak.



Medipol Başakşehir seriye bağladı



Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Medipol Başakşehir ile Nuri Şahin'in ekibi Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0 kazanırken goller; 57. dakikada Deniz Türüç ve 66. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.



Bu sonuçla beraber Galatasaray'a karşı aldığı 7-0'lık ağır mağlubiyetin ardından çıktığı 2 lig maçından da 3 puanla ayrılan Başakşehir puanını 30'a yükseltirken, ligdeki üst üste ikinci mağlubiyetini alan Antalyaspor 16 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşırken, Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.





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