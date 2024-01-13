Süper Lig'de tarihi an!

Süper Lig'in ikinci yarısıyla birlikte kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasında kullanıldı.
Alanyaspor'un 18. dakikada attığı gol, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi sonrası iptal edildi.
İşte o pozisyon:
Alanyaspor'un 18. dakikada attığı gol, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi sonrası iptal edildi.
İşte o pozisyon:
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'de ilk kez RAMS Başakşehir - Alanyaspor maçında çalıştı.pic.twitter.com/50wFur279K
— Sporxtv (@sporxtv) January 13, 2024