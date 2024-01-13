Süper Lig'de tarihi an!

Süper Lig'in ikinci yarısında kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, ilk kez Başakşehir - Alanyaspor maçında çalıştı. Alanyaspor'un golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig'de tarihi an!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2024 16:42
Son güncelleme 13 Ocak 2024 16:43
Süper Lig'in ikinci yarısıyla birlikte kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasında kullanıldı.

Alanyaspor'un 18. dakikada attığı gol, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi sonrası iptal edildi.

İşte o pozisyon:




SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery