Süper Lig'de son haftaya Rumenler damga vurdu

Süper Lig'de 8. hafta geride kaldı, milli ara başladı. 8. haftaya ise Süper Lig'deki, Rumenler damga vurdu.



Olimpiu Morutan

Galatasaray'ın, Rizespor deplasmanındaki dönüşünün ve çok konuşulan galibiyetinin kahramanı Olimpiu Morutan... Maçın uzatma anlarında Ryan Babel'in yerine oyuna giren Rumen futbolcu 90+11'de Diagne'nin pasında topu ağlara yolladı ve gecenin kahramanı oldu, 3 puanı Aslan'a kazandırdı.



Alexandru Cicaldau

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in göz bebeği olan Rumen futbolcu, Rizespor karşısında sade ama etkili oynadı. Gösterişten uzak duran tecrübeli oyuncu takımının hücum aksiyonlarını yönlendirdi, galibiyetin gizli mimarlarından biri oldu.



Alexander Maxim

Gaziantep FK'da sakatlıktan dönen Alexander Maxim, Altay'ı 2 golle yıktı. İzmir ekibinin kalecisi Lis'i 2 kez çaresiz bırakan Rumen 10 numara gösterdiği performansla da alkışları topladı.



Silviu Lung

Doğan Alemdar'ın, Rennes'e transferi sonrasında Kayserispor'da yeniden eldivenleri devralan Silviu Lung, Trabzonspor karşısında kaybetseler de iyi bir oyun ortaya koydu. Biri penaltıdan olmak üzere kalesinde 2 gol gören Rumen file bekçisi, yaptığı 5 kurtarışla takımını maçın içinde tutmayı başardı.



