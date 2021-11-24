Süper Lig'de son 10 yılın en iyisi Abdullah Avcı!

Spor Toto Süper Lig'de 33 puan ile zirvede yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın performansı dikkat çekiyor.
Trabzonspor ile çıktığı 51 karşılaşmada 2.06 puan ortalamasını yakalayan Abdullah Avcı, son 10 yılda Süper Lig'de en fazla puan toplayan isim oldu.
3 kulüpte görev alan Abdullah Avcı, çıktığı 242 karşılaşmada 473 puan topladı.
İŞTE SON 10 YILDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN İSİMLER:
Abdullah Avcı - 242 maç - 473 puan
Rıza Çalımbay - 314 maç - 468 puan
Aykut Kocaman - 267 maç - 427 puan
Şenol Güneş - 217 maç - 421 puan
Fatih Terim - 190 maç - 400 puan
Ersun Yanal - 233 maç - 357 puan
Hamza Hamzaoglu - 236 maç - 326 puan
Hikmet Karaman - 228 maç - 276 puan
Sergen Yalçın - 166 maç - 271 puan
Trabzonspor ile çıktığı 51 karşılaşmada 2.06 puan ortalamasını yakalayan Abdullah Avcı, son 10 yılda Süper Lig'de en fazla puan toplayan isim oldu.
3 kulüpte görev alan Abdullah Avcı, çıktığı 242 karşılaşmada 473 puan topladı.
İŞTE SON 10 YILDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN İSİMLER:
Abdullah Avcı - 242 maç - 473 puan
Rıza Çalımbay - 314 maç - 468 puan
Aykut Kocaman - 267 maç - 427 puan
Şenol Güneş - 217 maç - 421 puan
Fatih Terim - 190 maç - 400 puan
Ersun Yanal - 233 maç - 357 puan
Hamza Hamzaoglu - 236 maç - 326 puan
Hikmet Karaman - 228 maç - 276 puan
Sergen Yalçın - 166 maç - 271 puan