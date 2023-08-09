Süper Lig'de sezonun ilk haftasının hakemleri açıklandı

TFF, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasındaki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de sezonun ilk haftasının hakemleri açıklandı
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09 Ağustos 2023 21:22
Son güncelleme 09 Ağustos 2023 21:38
Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasındaki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

İşte ilk haftanın hakemleri
Trabzonspor - Antalyaspor / Zorbay Küçük
Kayserispor - Galatasaray / Halil Umut Meler
Fenerbahçe - Gaziantep FK / Abdulkadir Bitigen
Fatih Karagümrük - Beşiktaş / Erkan Özdamar
Kasımpaşa - Ankaragücü / Bahattin Şimşek
Konyaspor - İstanbulspor / Burak Pakkan
Pendikspor - Hatayspor / Çağdaş Altay
Sivasspor - Samsunspor / Murat Erdoğan
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor / Ümit Öztürk
Alanyaspor - Başakşehir / Tugay Kaan Numanoğlu

 

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