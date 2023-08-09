Süper Lig'de sezonun ilk haftasının hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasındaki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
İşte ilk haftanın hakemleri
Trabzonspor - Antalyaspor / Zorbay Küçük
Kayserispor - Galatasaray / Halil Umut Meler
Fenerbahçe - Gaziantep FK / Abdulkadir Bitigen
Fatih Karagümrük - Beşiktaş / Erkan Özdamar
Kasımpaşa - Ankaragücü / Bahattin Şimşek
Konyaspor - İstanbulspor / Burak Pakkan
Pendikspor - Hatayspor / Çağdaş Altay
Sivasspor - Samsunspor / Murat Erdoğan
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor / Ümit Öztürk
Alanyaspor - Başakşehir / Tugay Kaan Numanoğlu
İşte ilk haftanın hakemleri
Trabzonspor - Antalyaspor / Zorbay Küçük
Kayserispor - Galatasaray / Halil Umut Meler
Fenerbahçe - Gaziantep FK / Abdulkadir Bitigen
Fatih Karagümrük - Beşiktaş / Erkan Özdamar
Kasımpaşa - Ankaragücü / Bahattin Şimşek
Konyaspor - İstanbulspor / Burak Pakkan
Pendikspor - Hatayspor / Çağdaş Altay
Sivasspor - Samsunspor / Murat Erdoğan
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor / Ümit Öztürk
Alanyaspor - Başakşehir / Tugay Kaan Numanoğlu