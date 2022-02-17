Süper Lig'de Senegal rüzgarı esiyor

25 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Senegalli futbolcuların performansı dikkatleri çekiyor. Şu ana kadar Süper Lig'de Türk futbolcular 157 gole imzasını atarken, bu alanda Senegalli yıldızlar ikinci sırada yer alıyor.



Süper Lig'de bu sezon 16 Senegalli oyuncu forma giyerken, bu isimlerin attıkları gol sayısı 47 oldu. Hatayspor formasını giyen Mame Diouf 10 golle en skorer Senegalli futbolcu olarak zirvede yer alıyor. Kayserisporlu Mame Thiam 9 gol, Alanyasporlu Famara Diedhiou ve Göztepeli Cherif Ndiaye 7 gol, Gaziantepli Papy Djilobodji ve Giresunsporlu Ibrahima Balde 3 gol, Giresunsporlu Mamadou Diarra, Altaylı Khaly Thiam ve Kasımpaşalı Mamadou Fall ise 1'er gol kaydetti.



Süper Lig'de Türk ve Senegalli futbolcuların ardından 38 golle Brezilyalı futbolcular geliyor. İtalyan futbolcular 26, Nijeryalı futbolcular ise 20 gol kaydetti.



İşte Süper Lig'de şu ana kadar atılan gollerin ülkelere göre dağılımı:



ÜLKE FUTBOLCU GOL

Türkiye 349 157

Senegal 16 47

Brezilya 30 38

İtalya 7 26

Nijerya 14 20

Sırbistan 5 17

Yunanistan 6 16

Mali 6 15

Fildişi 7 14

Fas 9 14





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