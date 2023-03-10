Süper Lig'de şaşırtan tablo! Şampiyon olan ayrılıyor!

Trabzonspor'da 10 Kasım 2020'de başlayan Abdullah Avcı dönemi kısa süre önce son buldu. Bordo-mavililere imza atarken, "Ben dingin denize değil, Karadeniz'in dalgalı denizine çıktım" diye konuşan Abdullah Avcı, bordo-mavililerde unutulmaz bir dönem yaşadı.



Süper Lig devinde üst üste gelen kötü sonuçların ardından Abdullah Avcı istifa kararı aldı. Bordo-mavililerden ayrılan Abdullah Avcı; Fatih Terim, Okan Buruk, Sergen Yalçın ve Ersun Yanal'ın bulunduğu listeye dahil oldu.



SÜPER LİG'E DAMGA VURDU



Abdullah Avcı, Trabzonspor'a geldiğinde alt sıralarda yer alan bordo-mavililer geçiş sezonunda Avrupa kupaları bileti alarak tamamladı. Bordo-mavililer ertesi sezon Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Uzun yıllar sonra ligde zafere uzanan Fırtına aynı zamanda Abdullah Avcı yönetiminde 2 Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.



Bordo-mavili ekipte bu sezon işler istenildiği gibi gitmedi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden sıra sıra elenen, 24. hafta sonunda zirvenin 19 puan gerisinde kalan Karadeniz temsilcisi son olarak sahasında Ümraniyespor'a 2-1 kaybedince taraftarı önünde tam 36 karşılaşma sonra mağlup oldu ve adeta kalesi yıkıldı.



Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından veda eden bir diğer isim Abdullah Avcı oldu. Sosyal medya hesabından istifa kararını duyuran tecrübeli teknik direktör, "Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiç bir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi" ifadelerine yer verdi.



SÜPER LİG'DE ŞAŞIRTAN TABLO



Süper Lig'de son 10 sezonu şampiyon olarak tamamlayan teknik adamlardan 6'sı zaferden sonraki yıl görevlerini tamamlayamadı! Avcı öncesinde Beşiktaş'la 20-21 sezonunda şampiyon olan Sergen Yalçın bir sonraki sezonun 15. haftasında görevinden alındı. Bir önceki sene kulüp tarihinde ilk kez zafere uzanan Medipol Başakşehir'de tarihe adını yazdıran Okan Buruk da bir sonraki yılın 21. haftasının sonunda turuncu-lacivertlilerle yollarını ayırdı.



YANAL SEZONA BAŞLAYAMADI



14-15'te Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'ı zirveye taşımasının ardından bir sonraki sezonunun 11. haftasının sonunda gitti. Fenerbahçe'yi son şampiyon yapan hoca olarak kayıtlarda yer alan Ersun Yanal 13-14 zaferinin ardından bir sonraki sezona başlayamadı! 12-13'te Fatih Terim'le ipi göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip de 13-14'ün henüz 5. haftasında deneyimli hocayı gönderdi.



ŞENOL GÜNEŞ VE FATİH TERİM...



Son 10 yılda şampiyon olan hocalardan bir sonraki sezona devam edip, tamamlayan yalnızca 2 isim var... 2015-16 ve 2016-2017 zaferleriyle art arda iki kez şampiyonluk kupasını kaldıran Beşiktaş'ta Şenol Güneş, 2017-2018 sezonunun sonunu görebildi. Bir de yine aynı şekilde 2017-18 ile 18-19 sezonunda Galatasaray'da üst üste iki şampiyonluk yaşayan Fatih Terim, 19-20 sezonunu tamamladı.



Türk futbolunda hoca istikrarı konusunda ciddi sorunlar yaşanırken şampiyon teknik adamların dahi koltuğu hep sallanıyor. Zaferin ardından bir sonraki sezonu garantilemek için en az bir yıl daha şampiyonluğa ulaşmak gerek!





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