Süper Lig'de şampiyonluk oranları yine değişti

Süper Lig'de 13. hafta bitti, gözler Dünya Kupası öncesindeki son haftaya çevrildi. Ara öncesi oynanacak son hafta maçları öncesinde şampiyonluk oranları değişti.
Fenerbahçe'nin 2.05 olan oranı, Demir Grup Sivasspor galibiyetinin ardından 1.95'e düştü.
Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinin kazanmasının ardından 4.50 olan şampiyonluk oranında değişiklik yaşanmadı.
Derbiyi kaybeden Beşiktaş'ın 5.20 olan oranı, 5.50 olarak revize edildi.
Son şampiyon Trabzonspor'un sahasında Konyaspor ile berabere kalmasının ardından 4.80'lik oranı, 6.00'ya yükseltildi.
Öte yandan Medipol Başakşehir'in son oranı 8.50, Adana Demirspor'un son oranı ise 25.00 olarak açıklandı.
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Fenerbahçe'nin 2.05 olan oranı, Demir Grup Sivasspor galibiyetinin ardından 1.95'e düştü.
Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinin kazanmasının ardından 4.50 olan şampiyonluk oranında değişiklik yaşanmadı.
Derbiyi kaybeden Beşiktaş'ın 5.20 olan oranı, 5.50 olarak revize edildi.
Son şampiyon Trabzonspor'un sahasında Konyaspor ile berabere kalmasının ardından 4.80'lik oranı, 6.00'ya yükseltildi.
Öte yandan Medipol Başakşehir'in son oranı 8.50, Adana Demirspor'un son oranı ise 25.00 olarak açıklandı.
TIKLA; ÖZEL ETKİNLİKLERE İDDAA'DA OYNA!
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