Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'in şampiyonluk oranlarıyla iddaa'da ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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07 Nisan 2023 15:52
Süper Lig'de 28. hafta maçları öncesinde şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.

Ligde lider durumda olan ve bu hafta 'BAY' geçecek Galatasaray'ın şampiyonluğu için 1.10 olarak belirledi.

Sahasında Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybeden Fenerbahçe'nin oranı 5.00 Olarak açıklandı.

Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimaline verilen oran, 20.00 olarak duyuruldu.

Öte yandan Başakşehir'e 500, Trabzonspor'a 1000 ve Adana Demirspor'a 1500 oran verildiği belirtildi.

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