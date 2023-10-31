Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
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31 Ekim 2023 11:25
Son güncelleme 31 Ekim 2023 11:26
Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı. Oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları da değişti.
Fenerbahçe, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. Sarı-lacivertlilere verilen oran 2.05'ten 1.80'e düşürüldü.

Zirvede Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi olan Galatasaray'ın oranı da 2.25'ten 1.90'a düşürüldü.

Beşiktaş'ın 10.00 olan oranı ise 20.00 olarak güncellendi. Trabzonspor'un 25.00 olan oranı ise 50.00'ye çıkarıldı.

Adana Demirspor şampiyonluğuna da 50.00 oran verildi.

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