Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'in şampiyonluk oranlarıyla ilgili iddaa'da yeni gelişmeler var. Ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
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11 Nisan 2023 15:28
Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın ardından şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.

Geçen hafta şampiyonluk oranı 1.10 olan Galatasaray için bu kez 1.18'lik oran belirlendi.

Fenerbahçe'nin geçen hafta 5.00 olan oranı, 4.00 olarak güncellendi.

Beşiktaş'ın 20.00 olan şampiyonluk oranı, bu hafta 15.00 olarak duyuruldu

Öte yandan bazı takımların oranı aynı kaldı. Başakşehir'e yine 500, Trabzonspor'a 1000 ve Adana Demispor'a 15000 oran açıklandı.

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