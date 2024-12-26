Süper Lig'de Samet Akaydin yarışı

Süper Lig ekipleri, Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin'in durumunu yakından takip ediyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de Samet Akaydin yarışı
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26 Aralık 2024 10:00
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin kadrosuna en az bir stoper takviyesi yapması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde duruma göre bu sayı ikiye de çıkabilir.

Bu durumda rotasyondaki yeri iyice gerileyecek olan Samet Akaydin'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Menajerinin Belçika'dan ekiplerle görüştüğü Samet Akaydin için Süper Lig ekipleri de devrede. Süper Lig'den 4-5 takımın Samet'in durumunu takip ettiği öğrenildi.

30 yaşındaki Samet Akaydin, Fenerbahçe'de bu sezon 7 maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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