Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin kadrosuna en az bir stoper takviyesi yapması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde duruma göre bu sayı ikiye de çıkabilir.
Bu durumda rotasyondaki yeri iyice gerileyecek olan Samet Akaydin'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Menajerinin Belçika'dan ekiplerle görüştüğü Samet Akaydin için Süper Lig ekipleri de devrede. Süper Lig'den 4-5 takımın Samet'in durumunu takip ettiği öğrenildi.
30 yaşındaki Samet Akaydin, Fenerbahçe'de bu sezon 7 maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Bu durumda rotasyondaki yeri iyice gerileyecek olan Samet Akaydin'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Menajerinin Belçika'dan ekiplerle görüştüğü Samet Akaydin için Süper Lig ekipleri de devrede. Süper Lig'den 4-5 takımın Samet'in durumunu takip ettiği öğrenildi.
30 yaşındaki Samet Akaydin, Fenerbahçe'de bu sezon 7 maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.