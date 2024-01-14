Süper Lig'de olay yaratan paylaşım!

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği işgalci İsrail bayrağı ve 7 Ekim tarihiyle fotoğraf verdi. Akdeniz ekibi yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig'de olay yaratan paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2024 18:51
Son güncelleme 14 Ocak 2024 18:53
Antalyaspor-Trabzonspor maçında Jehezkel, attığı golün ardından bandajındaki yazıları gösterdi.

Yazılarda; İsrail'in Gazze'ye karşı açtığı savaşın başladığı tarih, Davud Yıldızı ve saldırıların kaç gündür devam ettiği yazıyor.

ANTALYASPOR SİLDİ

Söz konusu bu fotoğrafı paylaşan Antalyaspor gelen tepkiler sonrası söz konusu skandal paylaşımı kaldırdı.

Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery