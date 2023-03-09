Süper Lig'de Okan Buruk ihtilali!

Okan Buruk, bu sezon 2.47'lik puan ortalaması tutturdu. Son 20 yılda hocayı yakalayabilen yok. Galatasaray, ligde üst üste galibiyet rekoruna da yakın.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Süper Lig'de Okan Buruk ihtilali!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2023 09:35
Yeni yönetimle birlikte Galatasaray'ın teknik direktörlük koltuğuna da Okan Buruk getirilmişti. Bazılarının kafasında Buruk'la ilgili soru işaretleri olsa da haftalar ilerledikçe bütün eleştiriler kesildi.

2.47 puan ortalaması tutturan Galatasaray, inanılmaz bir seri yakaladı. F.Bahçe, 2010-11 sezonunda 2.41'i görmüştü. 2005-2006'da Gerets'le şampiyonluğa ulaşan Cim-Bom'da puan ortalaması 2.44'ü bulmuştu. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon bütün rekorları kırmaya talip gibi duruyor.

Cumartesi Kasımpaşa'yı ağırlayacak Aslan bu mücadeleyi de kazanırsa Süper Lig'de üst üste 14. zaferini elde edecek. Cim-Bom, 1959-60'da üst üste 13 karşılaşmadan galibiyet çıkaran Beşiktaş'ı yakalamıştı. Kasımpaşa da kayıpsız geçilirse, Sarı-Kırmızılılar ve doğal olarak Okan Buruk, rekoru tek başına ele geçirecek.

G.Saray, 23. maçlar sonunda tarihinin en başarılı 2. sezonunu geçiriyor. Aslan, Buruk ile 23 maçta 57 puan topladı. 1999-2000'de Fatih Terim yönetiminde 23 maçta 60 puan alınmıştı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery