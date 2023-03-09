Süper Lig'de Okan Buruk ihtilali!

Yeni yönetimle birlikte Galatasaray'ın teknik direktörlük koltuğuna da Okan Buruk getirilmişti. Bazılarının kafasında Buruk'la ilgili soru işaretleri olsa da haftalar ilerledikçe bütün eleştiriler kesildi.2.47 puan ortalaması tutturan Galatasaray, inanılmaz bir seri yakaladı. F.Bahçe, 2010-11 sezonunda 2.41'i görmüştü. 2005-2006'da Gerets'le şampiyonluğa ulaşan Cim-Bom'da puan ortalaması 2.44'ü bulmuştu. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon bütün rekorları kırmaya talip gibi duruyor.Cumartesi Kasımpaşa'yı ağırlayacak Aslan bu mücadeleyi de kazanırsa Süper Lig'de üst üste 14. zaferini elde edecek. Cim-Bom, 1959-60'da üst üste 13 karşılaşmadan galibiyet çıkaran Beşiktaş'ı yakalamıştı. Kasımpaşa da kayıpsız geçilirse, Sarı-Kırmızılılar ve doğal olarak Okan Buruk, rekoru tek başına ele geçirecek.G.Saray, 23. maçlar sonunda tarihinin en başarılı 2. sezonunu geçiriyor. Aslan, Buruk ile 23 maçta 57 puan topladı. 1999-2000'de Fatih Terim yönetiminde 23 maçta 60 puan alınmıştı.