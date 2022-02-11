Süper Lig'de musluğu kıstık!

Süper Lig'de ara transfer dönemi biterken kulüpler ince eleyip sık dokudu.



74 transfere toplamda 11.5 milyon euro bonservis ödemesi yapan takımlar 118 takviyeye 123.8 milyon ödediği geçen sezonun çok gerisinde kaldı. Bu yıl 9 ismi renklerine bağlayan Trabzonspor en fazla transfere imza atan takım oldu.



Bordo-mavililerin kasasından 8.3 milyon çıkarken, fırtına toplam rakımın yüzde 72'sini tek başına harcadı.



Visca için Başakşehir'e 4.3 milyon euro, Taha Altıkardeş için de Bursaspor'a 1.1 milyon euro bonservis ödemesi gerçekleştirdi. Bertolacci, Karagümrük'ten 1 milyon euroya Kayserispor'a giderken, Konyasporlu Serdar Gürler'in Başakşehir'e transferi 800 bin euroya tamamlandı. Galatasaray, Pena, Gomis Pulgar ve Semih Kaya'ya bonservis vermedi. Fenerbahçe kiralık gönderdiği Ozan Tufan'ı geri çağırdı. Beşiktaş ise transfer yapmadı.





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