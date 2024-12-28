Süper Lig'de Livakovic'ten iyisi yok!

2024 yılında Süper Lig'de en çok kalesini kapatan isim Fenerbahçeli Dominik Livakovic oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de Livakovic'ten iyisi yok!
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28 Aralık 2024 13:11
2024 yılında Süper Lig'de en çok kalesini kapatan isim Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic oldu.

Tecrübeli kaleci, ligde tam 14 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

MUSLERA, UĞURCAN VE MERT'İ GEÇTİ

29 yaşındaki eldiven, Fernando Muslera, Uğurcan Çakır ve Mert Günok gibi isimleri geçerek ilk sırada yer aldı.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

2023 yazında yaklaşık 7 milyon euro bonservisle Fenerbahçe forması giymeyen başlayan Livakovic, 65 resmi maçta görev yaparken toplamda 69 gol yedi. 

 

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