Süper Lig'de kura heyecanı

Süper Lig'de yeni sezonun kura çekimi pazartesi günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de kura heyecanı
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03 Temmuz 2022 16:06
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun kura çekimi pazartesi gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de fikstür çekimi pazartesi günü saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak.

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