Süper Lig'de kura heyecanı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonun kura çekimi pazartesi gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de fikstür çekimi pazartesi günü saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de fikstür çekimi pazartesi günü saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak.
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