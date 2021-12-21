Süper Lig'de Konyaspor rüzgarı

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u 90+2'de attığı golle deviren Konyaspor zirve takibini sürdürdü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de Konyaspor rüzgarı
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21 Aralık 2021 11:56
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 1-0 yenen Konyaspor zirve takibini sürdürüyor.

Evinde oynadığı son 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (8G 7B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Yeşil-beyazlı ekibin lig tarihindeki daha uzun tek yenilmezlik serisi, Eylül 2015-Ekim 2016 arasında yakaladığı 18 maçlık süreçte geldi.

Takımın dikkat çeken ismi olan Abdülkerim Bardakçı, geçen sezon Süper Lig'de oynadığı 37 maçta beş gole doğrudan katkı sağlarken (2 gol & 3 asist), bu sezon şimdiden bu sayıyı geride bıraktı (14 maçta 3 gol & 3 asist).

Takımın 5 golle en golcü oyuncusu olan Sokol Cikalleshi, çıktığı 15 maçta 5 gol 1 asistle takımına katkı sağladı. Girdiği pozisyonlaro gole çevirme yüzdesi 12.


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