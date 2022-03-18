Süper Lig'de Karadeniz derbisi: Bir maçtan fazlası

Süper Lig'de bitime 9 hafta kala 70 puanla lider olan Trabzonspor'da gözler Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Bu akşam Karadeniz derbisinde ezeli rakibine konuk olacak bordo-mavililer, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.



Abdullah Avcı ve ekibi, 3 puan alarak hem milli araya rahat girmeyi amaçlıyor hem de şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Nisan ayı içerisinde şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Trabzonspor o nedenle bu akşamki Çaykur Rizespor maçının önemli olduğuna inanıyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı da ısrarla henüz şampiyonluğu ilan etmediklerini ve maç maç düşünmeleri gerektiğini futbolcularına iletiyor. Oyuncularının şampiyonluk rehavetine girmelerini istemeyen Avcı, her toplantısında bu konunun üzerinde duruyor.



ZOR DEPLASMAN



Çaykur Rizespor'un ligde kalma mücadelesi verdiğini öğrencilerine sürekli vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, zor bir deplasmanına çıkacaklarının altını çiziyor.



Öte yandan kaptan Uğurcan Çakır'ın cezalı olmasından dolayı kaleye geçecek Erce Kardeşler'le de sürekli motivasyon konuşmaları yapılıyor, maça hazırlanması sağlanıyor.









İLGİLİ VİDEO