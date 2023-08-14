Süper Lig'de ilk haftanın görünümü

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta, oynanan 2 maçla sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de ilk haftanın görünümü
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14 Ağustos 2023 23:45
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftası tamamlandı.

Haftanın kapanışında Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçları yapıldı.

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini tek golle geçerken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona puan kaybıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak 2 puan yitirdi.

Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1'le geçerek sezona 3 puanla başladı.

Trabzonspor ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Sonuçlar

Trabzonspor-Bitexen Antalyaspor: 1-0

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 3-2

TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: 1-1

Pendikspor-Atakaş Hatayspor: 1-5

Mondihome Kayserispor-Galatasaray: 0-0

EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: 1-1

Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Fenerbahçe-Gaziantep FK: 2-1

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 2-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-1

Puan durumu

  O G B M A Y AV P
1.ATAKAŞ HATAYSPOR 1 1 0 0 5 1 4 3
2.CORENDON ALANYASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
3.KASIMPAŞA 1 1 0 0 3 2 1 3
4.FENERBAHÇE 1 1 0 0 2 1 1 3
5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
6.BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 1 0 1 3
7.TRABZONSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
8.EMS YAPI SİVASSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
9.İSTANBULSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
10.TÜMOSAN KONYASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
11.YILPORT SAMSUNSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
12.GALATASARAY 1 0 1 0 0 0 0 1
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
14.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 2 3 -1 0
15.ÇAYKUR RİZESPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
16.GAZİANTEP FK 1 0 0 1 1 2 -1 0
17.BITEXEN ANTALYASPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 1 0 0 1 0 1 -1 0
19.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 1 0 0 1 0 2 -2 0
20.PENDİKSPOR FUTBOL 1 0 0 1 1 5 -4 0
2. hafta

18 Ağustos Cuma:

21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park)

19 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Mersin)

21.45 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

20 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor (Kalyon)

21.45 Beşiktaş-Pendikspor (Beşiktaş Park)

21 Ağustos Pazartesi:

21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor (Eryaman)

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