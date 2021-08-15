Süper Lig'de ilk hafta veda: Şenol Can

Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdığını duyurdu

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de ilk hafta veda: Şenol Can
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15 Ağustos 2021 12:06
Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi...

"Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz."


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