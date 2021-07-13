Süper Lig'de ilk hafta maçları belli oldu

Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi yapıldı. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.
SÜPER LİG 1. HAFTA
LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
SÜPER LİG 1. HAFTA
Beşiktaş - Rizespor
Giresunspor - Galatasaray
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Malatyaspor - Trabzonspor
Giresunspor - Galatasaray
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Malatyaspor - Trabzonspor
Karagümrük - Gaziantep FK
Antalyaspor - Göztepe
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Alanyaspor
Altay - Kayserispor
Hatayaspor - Kasımpaşa
Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.