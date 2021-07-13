Süper Lig'de ilk hafta maçları belli oldu

2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de ilk hafta maçları belli oldu
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13 Temmuz 2021 19:25
Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi yapıldı. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

SÜPER LİG 1. HAFTA

Beşiktaş - Rizespor
Giresunspor - Galatasaray
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Malatyaspor - Trabzonspor
Karagümrük - Gaziantep FK
Antalyaspor - Göztepe
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Alanyaspor
Altay - Kayserispor
Hatayaspor - Kasımpaşa
LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.


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