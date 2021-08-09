Süper Lig'de ilk hafta iddaa oranları

Süper Lig'in açılış haftasında oynanacak maçların iddaa oranları belirlendi.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de ilk hafta iddaa oranları
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09 Ağustos 2021 18:07
Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçların iddaa oranları belli oldu.

Son şampiyon Beşiktaş'ın Rizespor karşısında kazanmasına 1.20 oran verilirken, Galatasaray'ın Giresunspor karşısında galibiyetine 1.42, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor karşısında kazanmasına 1.53, Trabzonspor'un Yeni Malatya deplasmanından 3 puan çıkarmasına ise 1.77 oran verildi.

İŞTE İLK HAFTA ORANLARI

Beşiktaş - Rizespor
1,20 - 4,40 - 6,80

A. Demirspor - Fenerbahçe
3,20 - 3,35 - 1,53

Yeni Malatya - Trabzonspor
3,20 - 3,05 - 1,77

Giresunspor - Galatasaray
4,60 - 3,50 - 1,42

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