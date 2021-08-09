Süper Lig'de ilk hafta iddaa oranları

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçların iddaa oranları belli oldu.Son şampiyon Beşiktaş'ın Rizespor karşısında kazanmasına 1.20 oran verilirken, Galatasaray'ın Giresunspor karşısında galibiyetine 1.42, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor karşısında kazanmasına 1.53, Trabzonspor'un Yeni Malatya deplasmanından 3 puan çıkarmasına ise 1.77 oran verildi.1,20 - 4,40 - 6,803,20 - 3,35 - 1,533,20 - 3,05 - 1,774,60 - 3,50 - 1,42Süper Lig heyecanı Tuttur'da yaşanacak. Karşılaşmalar başlamadan veya canlı olarak Süper Lig maçlarına Tuttur'da iddaa oynayabilirsiniz. Ayrıca ilk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda bonus kazan, krallar gibi tuttur!