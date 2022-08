Süper Lig'de ilk ayrılık!

Süper Lig'de yeni sezonun ilk teknik adam ayrılığı Kasımpaşa'da yaşandı.



İstanbul ekibi, Sami Uğurlu'nun görevine son verildiğini açıkladı.



İşte yapılan açıklama:



"Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ile Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu'nun görevine son verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."



Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0, ikinci haftada Fenerbahçe'ye 6-0'lık skorla kaybetti.



ŞENOL CAN GERİ DÖNÜYOR



Sami Uğurlu'nun ardından yeniden teknik direktör arayışlarına başlayan Kasımpaşa, eski teknik direktörü Şenol Can ile anlaşma sağladı.



Geçtiğimiz yıl Kasımpaşa'da görev yapan Şenol Can, çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etmiş ve 1.45 puan ortalaması yakalamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ