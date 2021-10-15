Süper Lig'de ilk 8 haftanın en iyisi Sergen Yalçın!





Beşiktaş'ı geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın başarılı performansını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların çalıştırıcısı geride kalan 8 haftada Süper Lig'in en iyi hocası unvanını elde etti. Comparisonator adlı futbol istatistik kurumunun yaptığı ölçümler sonucu genç teknik adam, rakiplerini birçok alanda geride bıraktı. Beşiktaş, hocası ile atılan goller ve kazanılan defansif bire birde ilk sırayı aldı.Siyah beyazlılar, Sergen Yalçın ile ligin ilk sekiz haftasında atak aksiyonları, başarılı atak aksiyonları, başarılı dripling, ceza sahasında topla buluşma, isabetli şut istatistiklerinde ligdeki diğer 19 takımın ortalamasını geride bıraktı. Beşiktaş genç hocasıyla, başarılı defansif aksiyonlar, araya girme, top kazanım ve yenen gollerde de ilk sırayı alarak savunmada da farkını ortaya koydu. Yalçın, sahanın yanı sıra rakamlarla da başarısını belgeledi.