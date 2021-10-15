Süper Lig'de ilk 8 haftanın en iyisi Sergen Yalçın!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de ilk 8 haftanın en iyi hocası oldu. Comparisonator'un ölçümlerine göre siyah beyazlıların Teknik Direktörü, takımını birçok istatistikte zirveye taşımayı başardı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Süper Lig'de ilk 8 haftanın en iyisi Sergen Yalçın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2021 14:15
Beşiktaş'ı geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın başarılı performansını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların çalıştırıcısı geride kalan 8 haftada Süper Lig'in en iyi hocası unvanını elde etti. Comparisonator adlı futbol istatistik kurumunun yaptığı ölçümler sonucu genç teknik adam, rakiplerini birçok alanda geride bıraktı. Beşiktaş, hocası ile atılan goller ve kazanılan defansif bire birde ilk sırayı aldı.

SAVUNMADA 10 NUMARA

Siyah beyazlılar, Sergen Yalçın ile ligin ilk sekiz haftasında atak aksiyonları, başarılı atak aksiyonları, başarılı dripling, ceza sahasında topla buluşma, isabetli şut istatistiklerinde ligdeki diğer 19 takımın ortalamasını geride bıraktı. Beşiktaş genç hocasıyla, başarılı defansif aksiyonlar, araya girme, top kazanım ve yenen gollerde de ilk sırayı alarak savunmada da farkını ortaya koydu. Yalçın, sahanın yanı sıra rakamlarla da başarısını belgeledi. 


 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.