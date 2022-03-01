Süper Lig'de ikincilik oranları belli oldu!

iddaa bayileri ve'da özel etkinlik oyunlarından kazanmak için yeni bir haberimiz var! Spor Toto Süper Lig'de ilk 2'de bitirme oranları güncellendi.Yarışta ikinci sıraya en yakın gösterilen takımoldu. İttifak HoldingFenerbahçe'yi takip etti.veverildi.iddaa'da ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında hangi takımın ligi daha üst sırada bitireceğine dair özel bir etkinlik açıldı.Fenerbahçe'nin sezonu Beşiktaş'tan daha üst sırada bitirmesineverilirken,oran biçildi.Öte yandan Süper Lig'deki gol krallığı yarışı kızışırken, kimin en fazla golü atacağına dair oranlar da belli oldu.Trabzonspor'dan Andreas Cornelius 3.05 oranla favori gösterilirken, Beşiktaş'tan michy Batshuayi 3.30'la Danimarkalı futbolcuyu takip etti.Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'nin krallık oranına 5.50 verilirken, Hatayspor'dan Mame Diouf'a 7.00, Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme'ye 8.00, Bakasetas'a 12.00, Djaniny'e 18.00, Beşiktaş'tan Cyle Larin'e, Altay'dan Bamba'ya, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na ve Fenerbahçe'den Mesut Özil'e ise 25.00 oran servis edildi.