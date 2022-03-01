Süper Lig'de ikincilik oranları belli oldu!

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'de 2021/22 sezonunu hangi takımın ikinci sırada bitireceğine dair oranları açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Süper Lig'de ikincilik oranları belli oldu!
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01 Mart 2022 18:12
iddaa bayileri ve iddaa.com'da özel etkinlik oyunlarından kazanmak için yeni bir haberimiz var! Spor Toto Süper Lig'de ilk 2'de bitirme oranları güncellendi.

Yarışta ikinci sıraya en yakın gösterilen takım 2.80 oranla Fenerbahçe oldu. İttifak Holding Konyaspor, 3.05 oranla Fenerbahçe'yi takip etti.

Medipol Başakşehir'e 3.35, Beşiktaş'a 4.60, Adana Demirspor'a 5.75, Aytemiz Alanyaspor'a 12.00 ve Galatasaray'a ise 300 oran verildi.

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FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DÜELLOSU

iddaa'da ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında hangi takımın ligi daha üst sırada bitireceğine dair özel bir etkinlik açıldı.

Fenerbahçe'nin sezonu Beşiktaş'tan daha üst sırada bitirmesine 1.57 oran verilirken, siyah - beyazlılara 1.82 oran biçildi.

GOL KRALLIĞI

Öte yandan Süper Lig'deki gol krallığı yarışı kızışırken, kimin en fazla golü atacağına dair oranlar da belli oldu.

Trabzonspor'dan Andreas Cornelius 3.05 oranla favori gösterilirken, Beşiktaş'tan michy Batshuayi 3.30'la Danimarkalı futbolcuyu takip etti.

Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'nin krallık oranına 5.50 verilirken, Hatayspor'dan Mame Diouf'a 7.00, Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme'ye 8.00, Bakasetas'a 12.00, Djaniny'e 18.00, Beşiktaş'tan Cyle Larin'e, Altay'dan Bamba'ya, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na ve Fenerbahçe'den Mesut Özil'e ise 25.00 oran servis edildi.

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