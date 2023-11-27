Süper Lig'de ikinci hakem sakatlığı! Devam edemedi!

Başakşehir-Pendikspor maçının yardımcı hakemi Cemil Tunç, depar attığı sırada sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray - Alanyaspor maçının orta hakemi Ali Şansalan da sakatlanmıştı.

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Süper Lig'de ikinci hakem sakatlığı! Devam edemedi!
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27 Kasım 2023 20:35
Son güncelleme 27 Kasım 2023 20:44
Başakşehir-Pendikspor maçında hakem sakatlığı yaşandı.

Mücadelenin yardımcı hakemi Cemil Tunç, depar attığı sırada sakatlandı ve kendini yere bıraktı.

Sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından Tunç'un görevine devam edemeyeceği tespit edildi.

Bununla birlikte maçın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır, Cemil Tunç'un görevini devraldı.

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray - Alanyaspor maçının orta hakemi Ali Şansalan da sakatlanmıştı.

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