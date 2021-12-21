Süper Lig'de iki maç bitti, işte skorlar

Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam iki karşılaşma oynandı.
Lider Trabzonspor, İzmir'de Altay deplasmanında geriye düştü. Ancak Andreas Cornelius'un golleriyle 2-1 kazandı. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN...)
Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında kiralkık futbolcusu Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 mağlup oldu. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN...)
Lider Trabzonspor, İzmir'de Altay deplasmanında geriye düştü. Ancak Andreas Cornelius'un golleriyle 2-1 kazandı. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN...)
Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında kiralkık futbolcusu Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 mağlup oldu. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN...)