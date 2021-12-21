Süper Lig'de iki maç bitti, işte skorlar

Süper Lig'de salı akşamı 20:00 seansında iki maç oynandı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de iki maç bitti, işte skorlar
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21 Aralık 2021 21:45
Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam iki karşılaşma oynandı.

Lider Trabzonspor, İzmir'de Altay deplasmanında geriye düştü. Ancak Andreas Cornelius'un golleriyle 2-1 kazandı. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN...)

Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında kiralkık futbolcusu Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 mağlup oldu. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN...)


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