Süper Lig'de heyecan devam ediyor

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:



Trendyol Süper Lig



2 Ağustos Cuma:



21.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe (Alanya Oba)



24 Ağustos Cumartesi:



19.15 Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)



21.45 Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum)



25 Ağustos Pazar:



19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)



21.45 Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)



21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Çaykur Didi)



Not: Beşiktaş haftayı BAY geçecek



Bu arada Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelenmişti.



Trendyol 1. Lig



Bugün:



21.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)



24 Ağustos Cumartesi:



17.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Gençlerbirliği (Iğdır Şehir)



19.15 Fatih Karagümrük - Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)



21.45 MKE Ankaragücü - Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)



21.45 Boluspor - Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)



25 Ağustos Pazar:



17.00 Teksüt Bandırmaspor - Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)



21.45 Adanaspor - Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Adana)



21.45 Yeni Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)



26 Ağustos Pazartesi:



21.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



28 Ağustos Çarşamba:



21.00 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)





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