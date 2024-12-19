Süper Lig'de haftanın hakemleri; MHK'den flaş karar

Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a bu hafta görev verilmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de haftanın hakemleri; MHK'den flaş karar
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19 Aralık 2024 10:19
Son güncelleme 19 Aralık 2024 10:26
Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı.
 Eyüpspor - Fenerbahçe maçını Emre Kargın, Beşiktaş - Alanyaspor maçını Cihan Aydın, Kayserispor - Galatasaray maçını Mehmet Türkmen ve Trabzonspor - Bodrum FK maçını Ozan Ergün yönetecek.

Öte yandan MHK, Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a bu hafta görev vermedi.

İşte 17. haftanın hakemleri;


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