Süper Lig'de haftanın hakemleri; MHK'den flaş karar

Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı.
Eyüpspor - Fenerbahçe maçını Emre Kargın, Beşiktaş - Alanyaspor maçını Cihan Aydın, Kayserispor - Galatasaray maçını Mehmet Türkmen ve Trabzonspor - Bodrum FK maçını Ozan Ergün yönetecek.
Öte yandan MHK, Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a bu hafta görev vermedi.
İşte 17. haftanın hakemleri;
Eyüpspor - Fenerbahçe maçını Emre Kargın, Beşiktaş - Alanyaspor maçını Cihan Aydın, Kayserispor - Galatasaray maçını Mehmet Türkmen ve Trabzonspor - Bodrum FK maçını Ozan Ergün yönetecek.
Öte yandan MHK, Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a bu hafta görev vermedi.
İşte 17. haftanın hakemleri;