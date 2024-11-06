Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının orta hakemleri belli oldu.
İşte hakemler;
Galatasaray - Samsunspor / Halil Umut Meler
Fenerbahçe - Sivasspor / Kadir Sağlam
Başakşehir - Beşiktaş / Turgut Doman
Rizespor - Trabzonspor / Zorbay Küçük
Kasımpaşa - Kayserispor / Mehmet Türkmen
Antalyaspor - Bodrum FK / Alper Akarsu
Hatayspor - Gaziantep / Cihan Aydın
Adana Demirspor - Eyüpspor / Direnç Tonusluoğlu
Göztepe - Konyaspor / Muhammet Ali MetoğlU
*Trabzonspor - Fenerbahçe maçında hakem olarak görev alan Oğuzhan Çakır ve VAR Hakemi Atilla Karaoğlan, MHK'den bu hafta saha görevi alamadı.
İşte hakemler;
Galatasaray - Samsunspor / Halil Umut Meler
Fenerbahçe - Sivasspor / Kadir Sağlam
Başakşehir - Beşiktaş / Turgut Doman
Rizespor - Trabzonspor / Zorbay Küçük
Kasımpaşa - Kayserispor / Mehmet Türkmen
Antalyaspor - Bodrum FK / Alper Akarsu
Hatayspor - Gaziantep / Cihan Aydın
Adana Demirspor - Eyüpspor / Direnç Tonusluoğlu
Göztepe - Konyaspor / Muhammet Ali MetoğlU
*Trabzonspor - Fenerbahçe maçında hakem olarak görev alan Oğuzhan Çakır ve VAR Hakemi Atilla Karaoğlan, MHK'den bu hafta saha görevi alamadı.