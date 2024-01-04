Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın hakemlerini açıkladı.
İşte haftanın hakemleri;
Beşiktaş - Kasımpaşa
-Arda Kardeşler
Ankaragücü - Trabzonspor
-Burak Şeker
İstanbulspor - Fenerbahçe
-Volkan Bayarslan
Galatasaray - Konyaspor
-Ali Şansalan
Gaziantep - Pendikspor
-Çağdaş Altay
Antalyaspor - Alanyaspor
-Mert Güzenge
Rizespor - Hatayspor
-Cihan Aydın
Başakşehir - A.Demirspor
-Turgut Doman
Samsunspor - Karagümrük
-Emre Kargın
Kayserispor - Samsunspor
-Alper Akarsu
Emre Kargın ve Alper Akarsu, Süper Lig'de ilk kez görev yapacak iki hakem olarak göze çarptı.
İşte haftanın hakemleri;
Beşiktaş - Kasımpaşa
-Arda Kardeşler
Ankaragücü - Trabzonspor
-Burak Şeker
İstanbulspor - Fenerbahçe
-Volkan Bayarslan
Galatasaray - Konyaspor
-Ali Şansalan
Gaziantep - Pendikspor
-Çağdaş Altay
Antalyaspor - Alanyaspor
-Mert Güzenge
Rizespor - Hatayspor
-Cihan Aydın
Başakşehir - A.Demirspor
-Turgut Doman
Samsunspor - Karagümrük
-Emre Kargın
Kayserispor - Samsunspor
-Alper Akarsu
Emre Kargın ve Alper Akarsu, Süper Lig'de ilk kez görev yapacak iki hakem olarak göze çarptı.
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