Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

MHK, Süper Lig'de 19. haftanın hakemlerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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04 Ocak 2024 13:51
Son güncelleme 04 Ocak 2024 13:56
Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın hakemlerini açıkladı. 

İşte haftanın hakemleri;
Beşiktaş - Kasımpaşa
-Arda Kardeşler

Ankaragücü - Trabzonspor
-Burak Şeker

İstanbulspor - Fenerbahçe
-Volkan Bayarslan

Galatasaray - Konyaspor
-Ali Şansalan

Gaziantep - Pendikspor
-Çağdaş Altay

Antalyaspor - Alanyaspor
-Mert Güzenge

Rizespor - Hatayspor
-Cihan Aydın

Başakşehir - A.Demirspor
-Turgut Doman

Samsunspor - Karagümrük
-Emre Kargın

Kayserispor - Samsunspor
-Alper Akarsu

Emre Kargın ve Alper Akarsu, Süper Lig'de ilk kez görev yapacak iki hakem olarak göze çarptı.

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