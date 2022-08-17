Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.



Corendon Alanyaspor - Beşiktaş maçı hakemi Yasin Kol'a, MHK tarafından Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'in bu haftaki müsabakalarında görev verilmedi.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:



19 Ağustos Cuma:



21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan



20 Ağustos Cumartesi:



19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek



19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan



21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan



21 Ağustos Pazar:



19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu



21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler



22 Ağustos Pazartesi:



19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk



19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker



21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen





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