Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 9. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2024 16:14
Son güncelleme 16 Ekim 2024 16:22
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 9. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

19 Ekim Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mehmet Türkmen

16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

19.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

NOT: Adana Demirspor haftayı bay geçecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery