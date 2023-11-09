Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı. İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri;
Trabzonspor - Konyaspor / Cihan Aydın
Hatayspor - Galatasaray / Bahattin Şimşek
Beşiktaş - Başakşehir / Arda Kardeşler
Adana Demirspor - Fenerbahçe / Halil Umut Meler
Ankaragücü - Antalyaspor / Direnç Tonusluoğlu
Kasımpaşa - Kayserispor / Çağdaş Altay
Alanyaspor - Gaziantep FK / Turgut Doman
Fatih Karagümrük - Sivasspor / Murat Erdoğan
Pendikspor - Samsunspor / Burak Pakkan
Çaykur Rizespor - İstanbulspor / Sarper Barış Saka
Trabzonspor - Konyaspor / Cihan Aydın
Hatayspor - Galatasaray / Bahattin Şimşek
Beşiktaş - Başakşehir / Arda Kardeşler
Adana Demirspor - Fenerbahçe / Halil Umut Meler
Ankaragücü - Antalyaspor / Direnç Tonusluoğlu
Kasımpaşa - Kayserispor / Çağdaş Altay
Alanyaspor - Gaziantep FK / Turgut Doman
Fatih Karagümrük - Sivasspor / Murat Erdoğan
Pendikspor - Samsunspor / Burak Pakkan
Çaykur Rizespor - İstanbulspor / Sarper Barış Saka
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