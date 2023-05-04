Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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04 Mayıs 2023 16:02
Son güncelleme 04 Mayıs 2023 16:14
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.

İşte haftanın hakemleri:

Antalyaspor - Beşiktaş / Mete Kalkavan
Giresunspor - Fenerbahçe / Bahattin Şimşek
Galatasaray - Başakşehir / Halil Umut Meler
Trabzonspor - Ankaragücü / Erkan Özdamar
Adana Demirspor - Alanyaspor / Hüseyin Göçek
Ümraniyespor - Sivasspor / Burak Şeker
Konyaspor - Kayserispor / Tugay Kaan Numanoğlu

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