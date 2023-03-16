Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri belli oldu!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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16 Mart 2023 11:29
Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı ve hakemler şöyle;

17 MART CUMA:

20.00 Konyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

18 MART CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Ali Şansalan

19 MART PAZAR:

16.00 Sivasspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 Fatih Karagümrük - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan




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