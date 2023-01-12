Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri duyuruldu.
Kayserispor-Sivasspor / Arda Kardeşler
Galatasaray-Hatayspor / Kadir Sağlam
Antalyaspor-Giresunspor / Yaşar Kemal Uğurlu
Adana Demirspor-Ankaragücü / Burak Şeker
Konyaspor-Beşikaş / Abdülkadir Bitigen
Trabzonspor-Başakşehir / Ali Şansalan
Ümraniyespor-İstanbulspor / Ali Palabıyık
Kasımpaşa-Karagümrük / Çağdaş Altan
Gaziantep FK-Fenerbahçe / Mustafa Kürşad Filiz
Kayserispor-Sivasspor / Arda Kardeşler
Galatasaray-Hatayspor / Kadir Sağlam
Antalyaspor-Giresunspor / Yaşar Kemal Uğurlu
Adana Demirspor-Ankaragücü / Burak Şeker
Konyaspor-Beşikaş / Abdülkadir Bitigen
Trabzonspor-Başakşehir / Ali Şansalan
Ümraniyespor-İstanbulspor / Ali Palabıyık
Kasımpaşa-Karagümrük / Çağdaş Altan
Gaziantep FK-Fenerbahçe / Mustafa Kürşad Filiz
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