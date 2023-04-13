Süper Lig'de haftanın hakemleri açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarının hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.



MHK tarafından Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine manuel atama yapılırken, Beşiktaş - Trabzonspor maçında ise bu tercih edilmedi ve tekrar tüm hakemlerin dijital atamayla belirlendiği kaydedildi.



Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.



Galatasaray'ın Yukatel Kayserispor ile evinde oynayacağı kritik maçta Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.



Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nü ağırlayacağı maçta ise Atilla Karaoğlan görev alacak.



Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan



Antalyaspor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu



Galatasaray-Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz



İstanbulspor-Başakşehir: Mert Güzenge



Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk



Fenerbahçe-Ankaragücü: Atilla Karaoğlan



Giresunspor-Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu





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