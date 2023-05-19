Süper Lig'de haftanın hakemleri!

Süper Lig'de 35. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
İşte haftanın hakemleri:
Cumrtesi günü:
16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor - Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor - Yasin Kol
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor - Arda Kardeşler
21 Mayıs Pazar:
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü - Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş Mustafa Kürşad Filiz
22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük Turgut Doman
İşte haftanın hakemleri:
Cumrtesi günü:
16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor - Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor - Yasin Kol
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor - Arda Kardeşler
21 Mayıs Pazar:
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü - Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş Mustafa Kürşad Filiz
22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük Turgut Doman