Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de, 20. hafta müsabakalarının oynanacağı günün VAR hakemleri açıklandı.
İşte MHK'den yapılan açıklamaya göre günü VAR hakemi atamaları;
13.30 | İstanbulspor - Konyaspor
Hakem: Halil Umut Meler | VAR: Emre Malok
16.00 | Samsunspor - Sivasspor
Hakem: Burak Şeker | VAR: Hakan Ceylan
16.00 | Antalyaspor - Trabzonspor
Hakem: Bahattin Şimşek | VAR: Mustafa İlker Coşkun
19.00 | Gaziantep FK- Fenerbahçe
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu | VAR: Alper Çetin
İşte MHK'den yapılan açıklamaya göre günü VAR hakemi atamaları;
13.30 | İstanbulspor - Konyaspor
Hakem: Halil Umut Meler | VAR: Emre Malok
16.00 | Samsunspor - Sivasspor
Hakem: Burak Şeker | VAR: Hakan Ceylan
16.00 | Antalyaspor - Trabzonspor
Hakem: Bahattin Şimşek | VAR: Mustafa İlker Coşkun
19.00 | Gaziantep FK- Fenerbahçe
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu | VAR: Alper Çetin