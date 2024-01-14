Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de, 20. hafta müsabakalarının oynanacağı günün VAR hakemleri açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu
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14 Ocak 2024 12:06
Son güncelleme 14 Ocak 2024 12:08
Trendyol Süper Lig'de, 20. hafta müsabakalarının oynanacağı günün VAR hakemleri açıklandı.

İşte MHK'den yapılan açıklamaya göre günü VAR hakemi atamaları;

13.30 | İstanbulspor - Konyaspor
Hakem: Halil Umut Meler | VAR: Emre Malok

16.00 | Samsunspor - Sivasspor
Hakem: Burak Şeker | VAR: Hakan Ceylan

16.00 | Antalyaspor - Trabzonspor
Hakem: Bahattin Şimşek | VAR: Mustafa İlker Coşkun

19.00 | Gaziantep FK- Fenerbahçe
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu | VAR: Alper Çetin

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