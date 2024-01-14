Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de, 20. hafta müsabakalarının oynanacağı günün VAR hakemleri açıklandı.



İşte MHK'den yapılan açıklamaya göre günü VAR hakemi atamaları;



13.30 | İstanbulspor - Konyaspor

Hakem: Halil Umut Meler | VAR: Emre Malok



16.00 | Samsunspor - Sivasspor

Hakem: Burak Şeker | VAR: Hakan Ceylan



16.00 | Antalyaspor - Trabzonspor

Hakem: Bahattin Şimşek | VAR: Mustafa İlker Coşkun



19.00 | Gaziantep FK- Fenerbahçe

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu | VAR: Alper Çetin



